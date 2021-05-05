Три человека пополнили число жертв коронавируса в Псковской области

Официальный канал Псковской области в Telegram опубликовал ежедневную статистику по числу заболевших коронавирусной инфекцией и умерших от нее. Согласно этим данным, за сутки в регионе скончались еще три человека.
Всего с начала пандемии умерли 356 человек. Выздоровели за сутки 197 человек (28 081 с начала пандемии) и 35 человек заразились (36 585 с начала пандемии). За сутки проведено 801 исследование (354 485 всего).
Также приводятся данные по числу заболевших в каждом муниципальном образовании за все время:
Псков – 13219,
Великие Луки – 6199,
Бежаницкий район – 339,
Великолукский район – 822,
Гдовский район – 538,
Дедовичский район – 778,
Дновский район – 306,
Красногородский район – 211,
Куньинский район – 334,
Локнянский район – 246,
Невельский район – 1425,
Новоржевский район – 381,
Новосокольнический район – 972,
Опочецкий район – 909,
Островский район – 1851,
Палкинский район – 402,
Печорский район – 705,
Плюсский район – 570,
Порховский район – 1145,
Псковский район – 3033,
Пустошкинский район – 333,
Пушкиногорский район – 340,
Пыталовский район – 328,
Себежский район – 591,
Стругокрасненский район – 366,
Усвятский район – 198,
Иногородние (с 30 декабря 2020 года) – 44.