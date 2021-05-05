Общество

Три человека пополнили число жертв коронавируса в Псковской области

Официальный канал Псковской области в Telegram опубликовал ежедневную статистику по числу заболевших коронавирусной инфекцией и умерших от нее. Согласно этим данным, за сутки в регионе скончались еще три человека.

Всего с начала пандемии умерли 356 человек. Выздоровели за сутки 197 человек (28 081 с начала пандемии) и 35 человек заразились (36 585 с начала пандемии). За сутки проведено 801 исследование (354 485 всего).

Также приводятся данные по числу заболевших в каждом муниципальном образовании за все время:

Псков – 13219,

Великие Луки – 6199,

Бежаницкий район – 339,

Великолукский район – 822,

Гдовский район – 538,

Дедовичский район – 778,

Дновский район – 306,

Красногородский район – 211,

Куньинский район – 334,

Локнянский район – 246,

Невельский район – 1425,

Новоржевский район – 381,

Новосокольнический район – 972,

Опочецкий район – 909,

Островский район – 1851,

Палкинский район – 402,

Печорский район – 705,

Плюсский район – 570,

Порховский район – 1145,

Псковский район – 3033,

Пустошкинский район – 333,

Пушкиногорский район – 340,

Пыталовский район – 328,

Себежский район – 591,

Стругокрасненский район – 366,

Усвятский район – 198,

Иногородние (с 30 декабря 2020 года) – 44.