В Госдуме уточнили, когда беременные имеют право на больничный

Женщины в России имеют право на оплачиваемые больничные на любом сроке беременности на неограниченный период времени, рассказала на ВЭФ председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Парламентарий напомнила, что россиянки могут уходить в отпуск по беременности и родам начиная с 30-й недели беременности, а при многоплодной беременности - с 28-й недели, пишет РИА Новости.

«Несмотря на то, что вы можете выйти с 30-й недели (беременности - ред.), либо 28-й при определенных случаях, вы имеете право взять оплачиваемый больничный лист на любое количество времени, которое необходимо вам по состоянию здоровья, в любой момент и столько раз, сколько надо», - сказала Буцкая.

По ее мнению, сильный токсикоз в первом триместре - достаточный повод, чтобы получить больничный, не дожидаясь 30-й недели.