 
Общество

В Госдуме уточнили, когда беременные имеют право на больничный

0

Женщины в России имеют право на оплачиваемые больничные на любом сроке беременности на неограниченный период времени, рассказала на ВЭФ председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Парламентарий напомнила, что россиянки могут уходить в отпуск по беременности и родам начиная с 30-й недели беременности, а при многоплодной беременности - с 28-й недели, пишет РИА Новости.

«Несмотря на то, что вы можете выйти с 30-й недели (беременности - ред.), либо 28-й при определенных случаях, вы имеете право взять оплачиваемый больничный лист на любое количество времени, которое необходимо вам по состоянию здоровья, в любой момент и столько раз, сколько надо», - сказала Буцкая.

По ее мнению, сильный токсикоз в первом триместре - достаточный повод, чтобы получить больничный, не дожидаясь 30-й недели.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026