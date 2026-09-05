Юрист рассказала, какие заболевания лечат по ОМС

Россияне могут получить бесплатную медицинскую помощь по ОМС при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний, в том числе при раке, нарушениях обмена веществ и врожденных аномалиях, рассказала медицинский юрист, член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Мария Белова.

«Согласно постановлению правительства, подписанному в декабре прошлого (2025 - ред.) года, граждане России по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) имеют право на получение бесплатной медицинской помощи при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний», - сказала она.

Белова отметила, что в указанный перечень входят инфекционные и паразитарные заболевания; новообразования; болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; заболевания нервной системы; болезни крови и кроветворных органов; отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; заболевания глаза и его придаточного аппарата, пишет РИА Новости.

Также получить бесплатную медпомощь можно при болезни уха и сосцевидного отростка; заболеваниях системы кровообращения; болезнях органов дыхания; заболеваниях органов пищеварения, в том числе полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); болезнях мочеполовой системы; заболеваниях кожи и подкожной клетчатки; болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани; травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин.

Кроме того, в перечень входят врожденные аномалии; деформации и хромосомные нарушения; беременность, роды, послеродовой период и аборты; отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; психические расстройства, расстройства поведения и симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

Она также добавила, что в рамках ОМС граждане имеют право на бесплатный профилактический медицинский осмотр.