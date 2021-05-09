Общество

Глава Пскова: 9 Мая - священный праздник для каждого из нас

Глава Пскова Елена Полонская поздравила ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, узников и блокадников, а также всех жителей областного центра с 76-летием Великой Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«9 Мая - это священный праздник для каждого из нас. Это день радости и гордости за подвиг поколения героев, которые, не жалея жизни, защитили наше Отечество, освободили Европу от фашизма. Мы гордимся мужеством, силой духа и стойкостью фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, малолетних узников нацизма, детей войны, всех, на чью долю выпало жить и сражаться в суровое военное время», - отметила глава города.

«Спасибо вам за Победу, за то, что вы сегодня с нами! За мир, который вы подарили нам и нашим детям, за возможность строить, созидать - жить!» - сказала Елена Полонская.

Глава Пскова пожелала ветеранам и всем, кто пережил войну, бодрости духа, тепла, заботы, внимания родных и близких. «Низкий вам поклон!» - добавила она.