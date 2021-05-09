Глава Пскова: 9 Мая - священный праздник для каждого из нас

Глава Пскова Елена Полонская поздравила ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, узников и блокадников, а также всех жителей областного центра с 76-летием Великой Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.
«Спасибо вам за Победу, за то, что вы сегодня с нами! За мир, который вы подарили нам и нашим детям, за возможность строить, созидать - жить!» - сказала Елена Полонская.
Глава Пскова пожелала ветеранам и всем, кто пережил войну, бодрости духа, тепла, заботы, внимания родных и близких. «Низкий вам поклон!» - добавила она.