Деньги на поддержку проектов ТОСов распределили в Псковской области

«Со спортом по жизни»

«Благоустройство территории у подножия Духовой Горы в дер. Кирово Опочецкого района»

«Обустройство площадки для отдыха «Отдыхаем всей семьей» в дер. Варыгино Опочецкого района Псковской области»

«Сохраним деревню для потомков»

«Без прошлого нет настоящего и нет будущего»