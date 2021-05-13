Деньги на поддержку проектов ТОСов распределили в Псковской области

В Псковской области распределили средства между районами на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Михаилом Ведерниковым, опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона.
Контроль за исполнением постановления возложен на руководителя аппарата администрации области Сергея Дмитриева.
|
№ п/п
|
Наименование муниципального образования
|
Наименование проекта территориального общественного самоуправления
|
Объем субсидий, тыс. руб.
|
1
|
Муниципальное образование «Алольская волость» Пустошкинского района
|
«Детская игровая спортивная площадка «Солнышко»
|
195
|
2
|
Муниципальное образование «Бежаницкое» Бежаницкого района
|
«Парк Фишнево»
|
200
|
«Парк Богдановское»
|
200
|
3
|
Муниципальное образование «Болгатовская волость» Опочецкого района
|
«Со спортом по жизни»
|
200
|
«Мечты сбываются!»
|
200
|
4
|
Муниципальное образование «Варыгинская волость» Опочецкого района
|
«Благоустройство территории у подножия Духовой Горы в дер. Кирово Опочецкого района»
|
200
|
«Обустройство площадки для отдыха «Отдыхаем всей семьей» в дер. Варыгино Опочецкого района Псковской области»
|
200
|
5
|
Муниципальное образование «Вехнянская волость» Новоржевского района
|
«Сохраним деревню для потомков»
|
130
|
6
|
Муниципальное образование «Воронцовская волость» Островского района
|
«Мир досуга»
|
200
|
«Прошлое рождает будущее»
|
200
|
7
|
Муниципальное образование «Выборская волость» Новоржевского района
|
«Уют»
|
70
|
«Чистота – залог комфорта»
|
168
|
8
|
Муниципальное образование «Выскодская волость» Дновского района
|
«Территория общения»
|
199,46
|
«Благоустроенная деревня»
|
199,448
|
«Без прошлого нет настоящего и нет будущего»
|
200
|
«Мы вместе»
|
196,378
|
«Стволино – Родина скворцов»
|
200
|
«Путь к храму»
|
153,675
|
9
|
Муниципальное образование «Вязьевская волость» Дедовичского района
|
«Спортивно-оздоровительная площадка «Счастливое детство»
|
200
|
«Спортивно-оздоровительная площадка «Солнышко»
|
200
|
10
|
Муниципальное образование «Гавровская волость» Пыталовского района
|
«Благоустройство детской игровой площадки. Деревня Гавры»
|
200
|
11
|
Муниципальное образование «Глубоковская волость» Опочецкого района
|
«Парк семейного отдыха»
|
200
|
12
|
Муниципальное образование «Горайская волость» Островского района
|
«Благоустройство улицы Героя Советского Союза»
|
200
|
«Горайский парк…200 лет спустя»
|
200
|
«Благоустройство территории Синского кладбища»
|
200
|
13
|
Муниципальное образование «Город Псков»
|
«Водителям надежно – родителям спокойно – детям безопасно (безопасность двора)»
|
200
|
«Пожарная безопасность»
|
200
|
14
|
Муниципальное образование «Дедовичи» Дедовичского района
|
«Нам со спортом по пути»
|
200
|
«Я живу на земле партизанской Славы»
|
200
|
«Наш двор»
|
200
|
15
|
Муниципальное образование «Дно» Дновского района
|
«Безопасная территория 2»
|
200
|
«Нам нужна дорога. Часть 2»
|
167,114
|
«Сказочное место»
|
199,434
|
16
|
Муниципальное образование «Дубровенская волость» Порховского района
|
«Обустройство детской игровой площадки «Забава» в с. Подоклинье»
|
200
|
17
|
Муниципальное образование «Искровская волость» Дновского района
|
«Из сельской библиотеки – центр образовательного туризма»
|
200
|
«Возрождение деревни»
|
184,105
|
«Обустройство детской площадки «Наша мечта!»
|
200
|
«Модернизация уличного освещения»
|
200
|
«Пусть светится ярко родная Хотовань»
|
200
|
18
|
Муниципальное образование «Карамышевская волость» Псковского района
|
«Благоустройство дворовой территории в дер. Быстрецово»
|
160
|
19
|
Муниципальное образование «Качановская волость» Палкинского района
|
«Память»
|
126,9672
|
20
|
Муниципальное образование «Красногородская волость» Красногородского района
|
«Благоустройство территории «Дом, в котором мы живем»
|
200
|
«Сохранение культурного наследия родного края посредством приобщения подрастающего поколения к народной традиционной культуре»
|
200
|
«Вместе трудимся, отдыхаем, совершенствуемся»
|
200
|
21
|
Муниципальное образование «Краснопрудская волость» Псковского района
|
«Обустройство контейнерных площадок в дер. Кирово»
|
200
|
22
|
Муниципальное образование «Кунья» Куньинского района
|
«Добрые соседи»
|
200
|
23
|
Муниципальное образование «Лавровская волость» Печорского района
|
«Живая вода»
|
150
|
24
|
Муниципальное образование «Линовская волость» Пыталовского района
|
«Ремонт фойе Артемовского клуба»
|
109,8
|
«Благоустройство территории возле переправы через реку Кухва в дер. Сунево»
|
50
|
«Школе – чистую воду»
|
41
|
«Мы за чистоту в наших деревнях»
|
51
|
«Детям – место отдыха и спорта»
|
185
|
25
|
Муниципальное образование «Логозовская волость» Псковского района
|
«Обустройство детской площадки в деревне Щиглицы»
|
190,8
|
26
|
Муниципальное образование «Лычевская волость» Великолукского района
|
«Проект да будет свет деревня Каменка Великолукского района»
|
200
|
«Проект отдыхаем всем селом деревни Букино Великолукского района»
|
200
|
«Святой источник деревни Бандино Великолукского района»
|
200
|
27
|
Муниципальное образование «Лющикская волость» Бежаницкого района
|
«Наше озеро»
|
140,567
|
28
|
Муниципальное образование «Марьинская волость» Струго-Красненского района
|
«Уличные тренажеры на спортивной площадке по ул. Центральной дер. Марьино»
|
200
|
«Полный колодец в дер. Узьмино»
|
200
|
29
|
Муниципальное образование «Невель» Невельского района
|
«Благоустройство дворовой территории с разграничением детской площадки»
|
200
|
30
|
Муниципальное образование «Новоржев» Новоржевского района
|
«Детской площадке – новая жизнь»
|
200
|
31
|
Муниципальное образование «Новоржевская волость» Новоржевского района
|
«Наш стадион»
|
200
|
«Спортивно-игровая площадка»
|
200
|
32
|
Муниципальное образование «Новосельская волость» Струго-Красненского района
|
«Уличные тренажеры деревни Хредино»
|
200
|
«Навес для уличных тренажеров в селе Новоселье»
|
200
|
33
|
Муниципальное образование «Новоуситовская волость» Палкинского района
|
«Благоустройство места проведения культурно-досуговых мероприятий. Да будет праздник в центре деревни Новая Уситва»
|
196,08
|
34
|
Муниципальное образование «Опочка» Опочецкого района
|
«Спорт доступный всем!»
|
200
|
35
|
Муниципальное образование «Островская волость» Островского района
|
«Детвора нашего двора»
|
200
|
«Счастливое детство»
|
200
|
36
|
Муниципальное образование «Островский район»
|
«Счастливое детство»
|
200
|
«Безопасная дорога»
|
200
|
37
|
Муниципальное образование «Палкино» Палкинского района
|
«Детская игровая площадка «Лучшее детям»
|
200
|
«В здоровом теле – здоровый дух»
|
200
|
38
|
Муниципальное образование «Палкинская волость» Палкинского района
|
«Благоустройство и озеленение территорий детской, спортивной площадок и зоны отдыха дер. Бобъяково сельского поселения «Палкинская волость» Палкинского района»
|
200
|
39
|
Муниципальное образование «Переслегинская волость» Великолукского района
|
«Физкультурно-оздоровительный парк «Подкова»
|
200
|
40
|
Муниципальное образование «Печоры» Печорского района
|
«Дорога в историю»
|
200
|
41
|
Муниципальное образование «Плюсса» Плюсского района
|
«Спортивное будущее начинается со двора»
|
195
|
42
|
Муниципальное образование «Подберезинская волость» Локнянского района
|
«Благоустройство спортивно-игровой площадки, огораживание и озеленение»
|
200
|
«Благоустройство гражданского захоронения, спил деревьев»
|
156
|
43
|
Муниципальное образование «Пожеревицкая волость» Дедовичского района
|
«Вместе весело играть»
|
150
|
«Солнечный двор»
|
170
|
44
|
Муниципальное образование «Пограничная волость» Красногородского района
|
«Места и лица нашей памяти»
|
200
|
45
|
Муниципальное образование «Полонская волость» Порховского района
|
«Детская площадка»
|
200
|
46
|
Муниципальное образование «Пореченская волость» Великолукского района
|
«Проект по благоустройству территории воинского захоронения дер. Купуй Великолукского района»
|
200
|
«Благоустройство территории мемориала погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны в дер. Борки Великолукского района»
|
200
|
47
|
Муниципальное образование «Порховский район»
|
«Ремонт водопровода в дер. Береза»
|
90
|
«Организация капитального ремонта водопровода в дер. Дубровно»
|
170
|
48
|
Муниципальное образование «Пригородная волость» Новосокольнического района
|
«Навстречу здоровью и долголетию»
|
199,118
|
49
|
Муниципальное образование «Пригородная волость» Опочецкого района
|
«Макушинские посиделки»
|
200
|
«Пусть ярко сияет родное село»
|
200
|
50
|
Муниципальное образование «Псковский район»
|
«Обустройство детской площадки на острове им. Залита»
|
200
|
51
|
Муниципальное образование «Пустошка» Пустошкинского района
|
«Комфортный и уютный двор»
|
200
|
52
|
Муниципальное образование «Себеж» Себежского района
|
«Безопасный путь»
|
200
|
«Источник света»
|
200
|
53
|
Муниципальное образование «Себежское» Себежского района
|
«Освещение улиц в деревне Ковалевка»
|
194,051
|
54
|
Муниципальное образование «Струги Красные» Струго-Красненского района
|
«Ремонт кровли спортивного модуля»
|
200
|
«Оздоровительная тропа»
|
200
|
55
|
Муниципальное образование «Тямшанская волость» Псковского района
|
«Парк «Возрождение»
|
200
|
56
|
Муниципальное образование «Усвятская волость» Усвятского района
|
«Успол»
|
200
|
57
|
Муниципальное образование «Усвяты» Усвятского района
|
«Обустройство детской площадки»
|
200
|
58
|
Муниципальное образование «Усть-Долысская волость» Невельского района
|
«Создание зоны отдыха для детей и подростков (приобретение тренажеров)»
|
200
|
59
|
Муниципальное образование «Утроинская волость» Пыталовского района
|
«Зона активного физического отдыха»
|
200
|
60
|
Муниципальное образование «Церковищенская волость» Усвятского района
|
«Зона отдыха и массовых гуляний»
|
200
|
61
|
Муниципальное образование «Чихачевское» Бежаницкого района
|
«Зона отдыха»
|
200
|
62
|
Муниципальное образование «Шелковская волость» Великолукского района
|
«Создание и обустройство детской спортивно-игровой площадки»
|
200
|
63
|
Муниципальное образование «Шелонская волость» Дедовичского района
|
«Моя деревня»
|
200
|
«Возрождение»
|
200