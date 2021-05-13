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Общество

Деньги на поддержку проектов ТОСов распределили в Псковской области

13.05.2021 16:53|ПсковКомментариев: 2

В Псковской области распределили средства между районами на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Михаилом Ведерниковым, опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона.

Контроль за исполнением постановления возложен на руководителя аппарата администрации области Сергея Дмитриева.

№ п/п

Наименование муниципального образования

Наименование проекта территориального общественного самоуправления

Объем субсидий, тыс. руб.

1

Муниципальное образование «Алольская волость» Пустошкинского района

«Детская игровая спортивная площадка «Солнышко»

195

2

Муниципальное образование «Бежаницкое» Бежаницкого района

«Парк Фишнево»

200

«Парк Богдановское»

200

3

Муниципальное образование «Болгатовская волость» Опочецкого района

«Со спортом по жизни»

200

«Мечты сбываются!»

200

4

Муниципальное образование «Варыгинская волость» Опочецкого района

«Благоустройство территории у подножия Духовой Горы в дер. Кирово Опочецкого района»

200

«Обустройство площадки для отдыха «Отдыхаем всей семьей» в дер. Варыгино Опочецкого района Псковской области»

200

5

Муниципальное образование «Вехнянская волость» Новоржевского района

«Сохраним деревню для потомков»

130

6

Муниципальное образование «Воронцовская волость» Островского района

«Мир досуга»

200

«Прошлое рождает будущее»

200

7

Муниципальное образование «Выборская волость» Новоржевского района

«Уют»

70

«Чистота – залог комфорта»

168

8

Муниципальное образование «Выскодская волость» Дновского района

«Территория общения»

199,46

«Благоустроенная деревня»

199,448

«Без прошлого нет настоящего и нет будущего»

200

«Мы вместе»

196,378

«Стволино – Родина скворцов»

200

«Путь к храму»

153,675

9

Муниципальное образование «Вязьевская волость» Дедовичского района

«Спортивно-оздоровительная площадка «Счастливое детство»

200

«Спортивно-оздоровительная площадка «Солнышко»

200

10

Муниципальное образование «Гавровская волость» Пыталовского района

«Благоустройство детской игровой площадки. Деревня Гавры»

200

11

Муниципальное образование «Глубоковская волость» Опочецкого района

«Парк семейного отдыха»

200

12

Муниципальное образование «Горайская волость» Островского района

«Благоустройство улицы Героя Советского Союза»

200

«Горайский парк…200 лет спустя»

200

«Благоустройство территории Синского кладбища»

200

13

Муниципальное образование «Город Псков»

«Водителям надежно – родителям спокойно – детям безопасно (безопасность двора)»

200

«Пожарная безопасность»

200

14

Муниципальное образование «Дедовичи» Дедовичского района

«Нам со спортом по пути»

200

«Я живу на земле партизанской Славы»

200

«Наш двор»

200

15

Муниципальное образование «Дно» Дновского района

«Безопасная территория 2»

200

«Нам нужна дорога. Часть 2»

167,114

«Сказочное место»

199,434

16

Муниципальное образование «Дубровенская волость» Порховского района

«Обустройство детской игровой площадки «Забава» в с. Подоклинье»

200

17

Муниципальное образование «Искровская волость» Дновского района

«Из сельской библиотеки – центр образовательного туризма»

200

«Возрождение деревни»

184,105

«Обустройство детской площадки «Наша мечта!»

200

«Модернизация уличного освещения»

200

«Пусть светится ярко родная Хотовань»

200

18

Муниципальное образование «Карамышевская волость» Псковского района

«Благоустройство дворовой территории в дер. Быстрецово»

160

19

Муниципальное образование «Качановская волость» Палкинского района

«Память»

126,9672

20

Муниципальное образование «Красногородская волость» Красногородского района

«Благоустройство территории «Дом, в котором мы живем»

200

«Сохранение культурного наследия родного края посредством приобщения подрастающего поколения к народной традиционной культуре»

200

«Вместе трудимся, отдыхаем, совершенствуемся»

200

21

Муниципальное образование «Краснопрудская волость» Псковского района

«Обустройство контейнерных площадок в дер. Кирово»

200

22

Муниципальное образование «Кунья» Куньинского района

«Добрые соседи»

200

23

Муниципальное образование «Лавровская волость» Печорского района

«Живая вода»

150

24

Муниципальное образование «Линовская волость» Пыталовского района

«Ремонт фойе Артемовского клуба»

109,8

«Благоустройство территории возле переправы через реку Кухва в дер. Сунево»

50

«Школе – чистую воду»

41

«Мы за чистоту в наших деревнях»

51

«Детям – место отдыха и спорта»

185

25

Муниципальное образование «Логозовская волость» Псковского района

«Обустройство детской площадки в деревне Щиглицы»

190,8

26

Муниципальное образование «Лычевская волость» Великолукского района

«Проект да будет свет деревня Каменка Великолукского района»

200

«Проект отдыхаем всем селом деревни Букино Великолукского района»

200

«Святой источник деревни Бандино Великолукского района»

200

27

Муниципальное образование «Лющикская волость» Бежаницкого района

«Наше озеро»

140,567

28

Муниципальное образование «Марьинская волость» Струго-Красненского района

«Уличные тренажеры на спортивной площадке по ул. Центральной дер. Марьино»

200

«Полный колодец в дер. Узьмино»

200

29

Муниципальное образование «Невель» Невельского района

«Благоустройство дворовой территории с разграничением детской площадки»

200

30

Муниципальное образование «Новоржев» Новоржевского района

«Детской площадке – новая жизнь»

200

31

Муниципальное образование «Новоржевская волость» Новоржевского района

«Наш стадион»

200

«Спортивно-игровая площадка»

200

32

Муниципальное образование «Новосельская волость» Струго-Красненского района

«Уличные тренажеры деревни Хредино»

200

«Навес для уличных тренажеров в селе Новоселье»

200

33

Муниципальное образование «Новоуситовская волость» Палкинского района

«Благоустройство места проведения культурно-досуговых мероприятий. Да будет праздник в центре деревни Новая Уситва»

196,08

34

Муниципальное образование «Опочка» Опочецкого района

«Спорт доступный всем!»

200

35

Муниципальное образование «Островская волость» Островского района

«Детвора нашего двора»

200

«Счастливое детство»

200

36

Муниципальное образование «Островский район»

«Счастливое детство»

200

«Безопасная дорога»

200

37

Муниципальное образование «Палкино» Палкинского района

«Детская игровая площадка «Лучшее детям»

200

«В здоровом теле – здоровый дух»

200

38

Муниципальное образование «Палкинская волость» Палкинского района

«Благоустройство и озеленение территорий детской, спортивной площадок и зоны отдыха дер. Бобъяково сельского поселения «Палкинская волость» Палкинского района»

200

39

Муниципальное образование «Переслегинская волость» Великолукского района

«Физкультурно-оздоровительный парк «Подкова»

200

40

Муниципальное образование «Печоры» Печорского района

«Дорога в историю»

200

41

Муниципальное образование «Плюсса» Плюсского района

«Спортивное будущее начинается со двора»

195

42

Муниципальное образование «Подберезинская волость» Локнянского района

«Благоустройство спортивно-игровой площадки, огораживание и озеленение»

200

«Благоустройство гражданского захоронения, спил деревьев»

156

43

Муниципальное образование «Пожеревицкая волость» Дедовичского района

«Вместе весело играть»

150

«Солнечный двор»

170

44

Муниципальное образование «Пограничная волость» Красногородского района

«Места и лица нашей памяти»

200

45

Муниципальное образование «Полонская волость» Порховского района

«Детская площадка»

200

46

Муниципальное образование «Пореченская волость» Великолукского района

«Проект по благоустройству территории воинского захоронения дер. Купуй Великолукского района»

200

«Благоустройство территории мемориала погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны в дер. Борки Великолукского района»

200

47

Муниципальное образование «Порховский район»

«Ремонт водопровода в дер. Береза»

90

«Организация капитального ремонта водопровода в дер. Дубровно»

170

48

Муниципальное образование «Пригородная волость» Новосокольнического района

«Навстречу здоровью и долголетию»

199,118

49

Муниципальное образование «Пригородная волость» Опочецкого района

«Макушинские посиделки»

200

«Пусть ярко сияет родное село»

200

50

Муниципальное образование «Псковский район»

«Обустройство детской площадки на острове им. Залита»

200

51

Муниципальное образование «Пустошка» Пустошкинского района

«Комфортный и уютный двор»

200

52

Муниципальное образование «Себеж» Себежского района

«Безопасный путь»

200

«Источник света»

200

53

Муниципальное образование «Себежское» Себежского района

«Освещение улиц в деревне Ковалевка»

194,051

54

Муниципальное образование «Струги Красные» Струго-Красненского района

«Ремонт кровли спортивного модуля»

200

«Оздоровительная тропа»

200

55

Муниципальное образование «Тямшанская волость» Псковского района

«Парк «Возрождение»

200

56

Муниципальное образование «Усвятская волость» Усвятского района

«Успол»

200

57

Муниципальное образование «Усвяты» Усвятского района

«Обустройство детской площадки»

200

58

Муниципальное образование «Усть-Долысская волость» Невельского района

«Создание зоны отдыха для детей и подростков (приобретение тренажеров)»

200

59

Муниципальное образование «Утроинская волость» Пыталовского района

«Зона активного физического отдыха»

200

60

Муниципальное образование «Церковищенская волость» Усвятского района

«Зона отдыха и массовых гуляний»

200

61

Муниципальное образование «Чихачевское» Бежаницкого района

«Зона отдыха»

200

62

Муниципальное образование «Шелковская волость» Великолукского района

«Создание и обустройство детской спортивно-игровой площадки»

200

63

Муниципальное образование «Шелонская волость» Дедовичского района

«Моя деревня»

200

«Возрождение»

200
Теги: #субсидии #ТОС #самоуправление
Источник: Псковская Лента Новостей
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