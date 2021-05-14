Общество

Соревнования по скоростной копке могил впервые прошли в России. ВИДЕО

Соревнования по скоростной копке могил впервые прошли в России. Местом их проведения стала территория вблизи Новосибирского крематория, передает ТАСС.

«Мы соорганизаторы соревнований, основные организаторы - это омская организация "Наследие". Конкурс прошел в рамках выставки "Некрополь - Сибирь 2021», - сказал директор крематория Борис Якушин.

Видео: BAZA

Победителем соревнований по копке могил стала команда из Омска, выполнившая конкурсное задание за 38 минут. Также в соревнованиях участвовали команды, состоящие из двух копщиков, из Томской и Новосибирской областей, Алтайского края. Чтобы выполнить задание, участники должны были выкопать могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. По словам Якушина, две команды, участвовавшие в соревновании, не смогли соблюсти необходимые размеры.

Кроме скорости и соответствия размерам, организаторы учитывали также технику и аккуратность работы. Для измерения применялся гроб. Как сообщается в положении о конкурсе, цель соревнований - поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг.