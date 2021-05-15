Общество

Петр Алексеенко: К политической борьбе готовься, но и картошку сажай

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко посадил картошку. Накануне он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фотографию с подписью «К политической борьбе готовься, но и картошку сажай». Данный пост также опубликован в официальном телеграм-аккаунте обкома КПРФ.

На фотографии улыбающийся лидер псковских коммунистов при помощи электрической лебедки вспахивает картофельное поле.

Подписчики Петра Алексеенко активно его поддерживают. «Вот! В здоровом теле - здоровый дух!!! Хорошего урожая!!!», - написал один из них, а второй напомнил народную мудрость: «Как говорила моя бабулечка "не потопаешь - не полопаешь"».

Не терял зря времени в эти теплые дни и лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Напомним, он собрал первые весенние грибы. Среди его подписчиков разгорелись споры по поводу того, строчки он собрал или сморчки.