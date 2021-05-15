Общество

Псковский Союз художников просит уменьшить на 99% арендную плату за помещение на Ленина, 1

Псковскому региональному отделению Союза художников России могут дать муниципальную преференцию. Соответствующий проект решения Псковской городской Думы опубликован на официальном сайте города.

Документом предлагается дать согласие на предоставление региональному отделению Союза художников муниципальной преференции путем установления арендной платы за помещение на улице Ленина, 1 в размере 5 рублей за 1 кв м в месяц, что составит 26 280 рублей в год.

Напомним, отделение Союза художников занимает данное помещение, находящееся в муниципальной собственности, на протяжении многих лет: сначала на правах безвозмездного пользования, а в последнее время — на правах аренды. Новый договор аренды заключен 1 апреля текущего года сроком на 10 лет.

В соответствии с оценкой рыночной стоимости размер арендной платы данного помещения, составляет 2 млн 053 тысячи в год (без учета НДС). Ежемесячно Союз художников обязан оплачивает арендную плату в размере 171 тыс 083,33 рубля.

6 апреля 2021 года Союз художников обратился с заявлением о предоставлении муниципальной преференции в виде уменьшения арендной платы на 99%.