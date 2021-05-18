Общество

Игорь Иванов: Псковская молодежь готова к профсоюзной работе

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, председатель Молодежного совета облсовпрофа Наталья Мандзибура и главный специалист отдела социально-экономических и трудовых отношений Элина Калинина принимают участие в семинаре-совещании председателей молодежных советов территориальных объединений организаций профсоюзов Федерации независимых профсоюзов России, который проходит сегодня в Санкт-Петербурге. В мероприятии принимают участие все председатели территориальных объединений профсоюзов Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В рамках семинара-совещания пройдет круглый стол, на котором Элина Калинина и Наталья Мандзибура расскажут о профсоюзных проектах, акциях и мероприятиях проводимых Молодежным Советом и псковским профобъединением.

«Обмен опытом, наработками в профсоюзной деятельности, особенно среди молодежи – важная часть нашей работы. Молодежь – это ближайшее будущее профсоюзов. Уже сейчас они самостоятельно создают и реализуют проекты, проводят акции. Можно смело сказать, что молодежь готова к серьезной профсоюзной работе. Основа организации в будущем создана и сейчас только крепнет и набирает опыт работы», – прокомментировал ход совещания-семинара председатель Псковского облсовпроф Игорь Иванов.