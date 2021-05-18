Общество

Продукция пивоварни Игоря Савицкого выиграла 9 золотых медалей на фестивале в Сочи

Продукция пивоварни известного псковского промышленника Игоря Савицкого принимает участие в международном фестивале в Сочи. Как сообщил в соцсетях директор пивоварни «Савицкий и сыновья» Сергей Макарченко, в рамках мероприятия состоялся дегустационный конкурс.

По его итогам девять из десяти представленных сортов продукции взяли золотую медаль, а один - серебряную.

Добавим, всего в сочинском фестивале принимают участие более 170 компаний из разных регионов России, а также из Германии, Чехии, Венгрии, Италии, Австрии, Франции, Беларуси и Украины.