Общество

Сотрудники Центра хозобеспечения псковского УМВД подозреваются в мошенничестве

Противоправную деятельность группы мошенников пресекли сотрудники МВД России совместно с коллегами из Псковской области во взаимодействии с региональным УФСБ. Об этом сообщается на сайте МВД России со ссылкой на официального представительного представителя ведомства Ирину Волк.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ГУСБ МВД России, Следственное управление СК России по Псковской области возбудило три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области» и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций.

По имеющейся информации, с 2018 по 2019 год подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств. Предварительный ущерб превышает 4,5 миллиона рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.