Общество

Областная библиотека изменит летом график работы

Псковская областная научная библиотека (улица Профсоюзная, 2) с 1 июня по 31 августа будет работать по летнему расписанию: понедельник – суббота с 10.00 до 18.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки, воскресенье в учреждении станет выходным днем.

Библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) летом будет открыта для посетителей с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00; суббота, воскресенье - выходные дни.

Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (улица Набат, 5) ждет читателей с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. В субботу и воскресенье библиотека работать не будет.