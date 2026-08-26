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На границе РФ в Печорском округе задержали мужчину с люксовыми вещами подруги

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В пункте пропуска Шумилкино в Печорском округе таможенники остановили 60-летнего мужчину, следовавшего из Кипра в Россию. В его багаже оказался незадекларированный товар на сумму свыше 900 тысяч рублей, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Кристина Петрова. 

Фотографии: Северо-Западное таможенное управление

Среди личных вещей инспектор обнаружил одежду британского люксового бренда Agent Provocateur и дорогостоящую американскую парфюмерию Tom Ford.

Россиянин пояснил, что он везёт вещи своей подруги в Санкт-Петербург - женское нижнее белье, палантины, туфли, купальники, туалетную воду, кепки, юбку, корсет, платья и пижамы. По словам мужчины, все предметы гардероба - бывшие в употреблении.

Однако экспертиза установила, что товары без следов использования, и их стоимость составляет 925 тысяч рублей.

«Ввоз на территорию ЕАЭС товаров, стоимость которых превышает 500 евро, допускается только при условии их обязательного декларирования с уплатой таможенных платежей», – пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП Шумилкино Роман Сушинский.

По факту недекларирования возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от половины до двукратного размера стоимости товара, а также возможную конфискацию вещей.

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