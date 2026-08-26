Виталий Рахманов раскрыл детали создания дизайна ЕКП «Псковская» и объяснил выбор петербургской платформы

Создание «Единой карты жителя Псковской области» будет реализовано для двух категорий: взрослой ЕКП «Псковская» и детской ЕКПшка «Псковская». Реализация проекта стала возможной благодаря подключению региона к экосистеме Санкт-Петербурга. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Виталий Рахманов отметил, что ранее регион рассматривал различные схемы внедрения карты жителя, однако всегда сталкивался с проблемой высоких финансовых и человеческих издержек. По его словам, создание собственного продукта для небольшого региона экономически нецелесообразно, так как затраты не окупаются в первые годы работы. Поэтому власти приняли решение использовать опыт Санкт-Петербурга и интегрироваться в систему «Единой карты петербуржца».

«Это уже готовая экосистема, не нужно региону тратить на входе большие суммы бюджетных денег, – пояснил Виталий Рахманов. – Мы подключаемся к системе, где есть более 700 партнеров, чьи скидки будут действовать на территории Псковской области».

Руководитель управления цифрового развития и связи правительства Псковской области указал, что для детальной проработки проекта 19 марта создали межведомственную рабочую группу под непосредственным руководством губернатора. Участники группы в течение полугода формировали дорожную карту и тщательно оценивали все риски, после чего регион принял окончательное решение о запуске проекта.

Сейчас проект находится в стадии подготовительных работ. Виталий Рахманов уточнил, что в ближайшие дни межведомственная рабочая группа проведет заседание для подведения итогов и оценки текущей стадии готовности всех участников.