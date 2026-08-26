«Дневной дозор»: Можно ли сохранить центр Пскова зеленым при существующих требованиях?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Можно ли сохранить центр Пскова зеленым при существующих требованиях?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

С началом сезона активного дорожного ремонта в городе, псковичи все чаще стали тревожиться из-за вырубки деревьев в центре столицы области. Привычные зеленые улицы в процессе реконструкции лишаются части зеленых насаждений, но так ли все плохо? Городские власти уверяют - вырубка деревьев не является проблемой, поскольку баланс в любом случае будет восстановлен, новые деревья будут посажены на улицах Пскова. К тому же при вырубке растений в первую очередь учитывается их состояние. Горожан уверяют, что под снос идут только больные и аварийные деревья. Также стоит учесть изменения в законодательстве, на которые также обращают внимание при спиле. Сейчас нельзя размещать деревья ближе 5 метров от стен здания, ближе двух метров от дороги.

В подтверждение своих слов о восстановлении зеленых насаждений власти организовали посадку в сквере у гостиницы «Рижская», где появились новых 10 кленов и шесть сосен. Липы и дуб высадили у Детской областной больницы. Планируется посадка деревьев на улице Советской.

Можно ли сохранить центр города зеленым при существующих требованиях? Удастся ли восполнить баланс и компенсировать вырубку новыми деревьями? Об этом в программе «Дневной дозор».

Глава Пскова Борис Елкин объяснил, что посадки деревьев организованы по всему городу. По его словам, не всегда удается высадить растения в местах спила, но общее количество зеленых насаждений стараются сохранить. Глава уточнил, что раньше при высадке деревьев часть из них погибала из-за отсутствия ухода. Сейчас же контракты на посадки торгуются с учетом так называемого небольшого жизненного цикла. Подрядчик будет не только сажать, но и следить за тем, чтобы посадки не зачахли.

«Мы видим, что ряд деревьев полностью сухие, есть, которые без листьев, без ничего уже. Важно обследовать каждое дерево. Понятное дело, что надо стараться максимально сохранить каждое дерево, что возможно вылечить - вылечить. Это важно, что мы не только спиливаем больные деревья, но также проводим посадки по всему городу. Не всегда это получается на той территории, где был процесс спила, потому что есть разные объективные для этого причины, но в любом случае с каждым годом у нас наращиваются объемы, в этом году объемы беспрецедентные. В течение осени многих удивим количеством деревьев, которые будут посажены».

Недавно появившийся в городе дендролог Максим Любичанковский отметил, что высадка деревьев в Пскове не завершается с момента, когда саженец помещен в грунт. Организован контроль за его дальнейшим ростом.

«На территории Детской областной больницы высажены 10 лип и один дуб. Это классический вариант правильной посадки. Мы приехали посмотреть, как они здесь живут, как себя чувствуют. Отпада нет, все прижилось».

Депутат Псковской городской Думы, главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев поделился своей радостью - наконец-то на месте пустыря у больницы удалось высадить деревья, которые, по его мнению, отлично дополнили детскую игровую зону.

«Раньше здесь был пустырь. Сейчас мы решили превратить его в красивую детскую зону, куда родители приходят при подготовке к госпитализации или наоборот после госпитализации и могут провести время, адаптировать своего ребенка к сложным условиям нахождения в больнице. Поэтому для нас было приоритетно посадить деревья, поставить детские площадки и убирать эту территорию. За ней мы тщательно следим, она стала определенной зоной комфорта для пребывания пациентов нашего учреждения».

Генеральный директор ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» Михаил Шараев считает, что проблема с восстановлением зеленых насаждений в городе существует. По его мнению, планомерное обновление зеленого наряда города требует предварительного изучения территории, где планируется разместить насаждения, и подготовки места для размещения деревьев, с последующим контролем за состоянием саженца.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

«Конечно, проблема с планомерной работой по восстановлению утраченных со временем, по естественным причинам деревьев - существует. Она, к сожалению, не решается никак. В последнее время появились какие-то небольшие саженцы в начале Октябрьского проспекта со стороны улицы Вокзальной, посажены хлыстики кленов непонятного вида, сорта. Это, конечно, не соответствует никаким требованиям, нормам. Есть же правила благоустройства и озеленения, которые носят рекомендательный характер, но тем не менее это федеральные правила, они были в советское время, и в последние годы у них появилась новая жизнь практически без изменений. Так вот, по этим правилам восстановление осуществляется крупномерными саженцами хотя бы в возрасте 10-12 лет. Поэтому такие посадки двух-трехлетними саженцами не соответствуют ни нормам, ни логике восстановления озеленения после утраты старых деревьев».

Больше зелени в городе хотел бы видеть и псковский эколог Сергей Елизаров. По его мнению, деревья в Пскове высаживаются. В этом помогает и проект «Зеленая область», в рамках которого растения появляются по всему региону.

«Последние несколько лет в нашем городе Пскове идет активная реконструкция улиц, особенно центральных, меняется асфальтовое покрытие, устанавливается новое освещение. Приводят в порядок и инженерные сети. Конечно, такие изменения делают городскую среду более комфортной, но масштабная реконструкция улиц зачастую затрагивает и озеленение. Из-за замены подземных коммуникаций приходится вырубать деревья, которые многие годы формировали привычный облик нашего города. Несколько лет назад я обращался в управление городского хозяйства, звонил, интересовался, планируется ли высадка новых деревьев или кустарников на месте тех, которые были вырублены в процессе реконструкций. Для меня было очень важно понимать, каким образом город будет компенсировать озеленение. И в прошлом году я увидел хороший пример на улице Яна Фабрициуса: на месте ранее вырубленных деревьев были высажены молодые саженцы. Конечно, потребуется много времени, чтобы эти деревья выросли и давали ту самую тень, тут надо подождать. Безусловно, зелени в городе хотелось бы видеть больше. Поэтому при реконструкции улиц стоит учитывать не только качество асфальта, но и тот зеленый каркас, который в нашем городе пока еще сохраняется».

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков объяснил, почему в городе важно сохранять зеленые насаждения.

«Самое важное во всей этой истории, что зеленые насаждения нужны, и проблема в том, что мы видим, как их вырубают, а где-то они падают сами, когда ураган, потому что ими, видимо, давно не занимались. Почему нам нужны зеленые насаждения? Потому что они уменьшают температуру и асфальта, и самой улицы. У нас не возникает разрушения покрытия, и по улицам в тени гулять гораздо комфортнее. У нас вообще темпов озеленения нет. То озеленение, что происходит, это больше что-то популистское, под какие-то медийные события. Это не должно делаться медийными людьми перед камерой».

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин полагает, что сохранить Псков зеленым получится, а заменять старые деревья молодыми все-таки необходимо, поскольку большие растения могут нести в себе угрозу при сильных ветрах.

«Я считаю, что удастся, потому что требования у нас, может быть, где-то усугубились, сложнее стали, но в тоже время если деревья откуда-то убираются, то потом сажаются в других местах. Поэтому я не вижу большой в этом проблемы. Особенно, когда прошли последние ураганы и деревья, которые были слабенькие, очень хорошо показали, что могут быть угрозой. Сейчас идет реконструкция улиц, поэтому мы где-то убираем деревья. Тут дело в том, что убираем мы большие деревья, а возвращаем пока маленькие».

Все опрошенные спикеры отметили одно - озеленение Пскову нужно. И чем больше будет растений, тем лучше. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. На замену старым деревьям сажают молодые, которым еще необходимо вырасти, чтобы начать выполнять функцию защиты от солнца. К тому же добавился ряд требований к посадке деревьев: просто посадить дерево в любом месте, как делали это в послевоенные годы, – сегодня нельзя. Остается только ждать, пока закончатся масштабные ремонты улиц в городе, и молодые саженцы, сменившие старые, больные растения приживутся и станут большими деревьями.

Александра Мошина