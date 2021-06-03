Общество

Экс-главу Локнянского района наградили партийным орденом

Экс-глава Локнянского района, первый секретарь Локнянского райкома компартии Валентина Акимова награждена орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть». Сегодня партийную награду ей вручил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома КПРФ, произошло это перед началом совместного пленума комитета и контрольно-ревизионной комиссии Псковского областного отделения партии.

Валентина Акимова награждена «в честь прошедшего юбилея и за самоотверженную активную работу».