Псковичи назвали главные ожидания от программы адаптации на новой работе — аналитики

Большинство соискателей Псковской области считают программу адаптации важной частью выхода на новую работу. По данным исследования hh.ru, 78% уверены, что онбординг помогает быстрее разобраться в рабочих задачах. При этом только 26% знают, что в их компании такая программа существует, а половина никогда о ней не слышала или затруднилась ответить, рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Опрос проводился со 2 по 19 июня 2026 года среди 1339 российских соискателей, в том числе из Псковской области.

Среди других главных преимуществ онбординга жители региона называют возможность быстрее почувствовать себя комфортно на новом месте (48%). Для 30% программа адаптации помогает понять, хотят ли они работать в компании дальше, еще 26% — разобраться в структуре компании, а 13% — влиться в коллектив.

Исследование также показало, чего сотрудникам чаще всего не хватает в первые месяцы работы. На первом месте — информации о своих обязанностях и задачах, об этом сообщили 33% респондентов. Еще 28% отметили нехватку поддержки, 26% — внимания и обратной связи со стороны руководителя. Для 17% проблемой стала недостаточная автоматизация кадровых процессов, а 11% — отсутствие систематизированной информации о компании. При этом 17% участников исследования сообщили, что в период адаптации им всего хватало.

Оценка первых месяцев работы оказалась неоднозначной. Самой распространенной стала оценка 7 баллов из 10 — ее поставили 20% опрошенных. Максимально положительные эмоции (10 баллов) испытали 13% респондентов, столько же поставили 5 баллов. Еще по 15% оценили свой опыт на 6 и 8 баллов. При этом каждый пятый участник исследования поставил своему опыту от 1 до 4 баллов, что говорит о том, что адаптация нередко сопровождается стрессом и трудностями.

Современные HR-технологии становятся дополнительным преимуществом работодателя. Для 59% псковичей цифровые кадровые решения важны при выборе работы. Еще 15% респондентов относятся к этому нейтрально, а для 9% этот фактор не имеет значения.

Среди цифровых HR-инструментов, которые соискатели хотели бы видеть у работодателя, чаще всего называют электронный кадровый документооборот и автоматизацию оформления отпусков, справок и других кадровых заявок (по 41%). Далее следуют личный кабинет (33%), онлайн-оформление на работу и адаптация (30%), а также мобильное приложение (20%). Также востребованы автоматизированная постановка целей и KPI (17%), маркетплейс внутренних вакансий (15%) и AI-помощник для HR и сотрудников (11%).