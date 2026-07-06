Росгвардия задержала псковича, похитившего алкоголь

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Пскове местного жителя, подозреваемого в краже спиртных напитков из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Инцидент произошёл на улице Текстильная. Персонал торговой точки воспользовался кнопкой тревожной сигнализации — сигнал поступил дежурному, после чего на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

По предварительной информации, мужчина похитил из торгового зала алкогольную продукцию. Подозреваемого задержали на месте. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.