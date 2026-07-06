«Деловой полдень»: Как работает благотворительный проект «Щи и борщи»?

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Деловой полдень». На этот раз ведущая, исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина предлагает поговорить о благотворительном проекте «Щи и борщи».

О его миссии, задачах и успехах реализации расскажут представители волонтерской организации «Щи и борщи» Елена Галанина и Любовь Тимофеева.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Напомним, «Деловой полдень» — совместный проект радио «ПЛН FM» и регионального отделения «Деловой России».