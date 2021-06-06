Общество

Новоржевскую поликлинику ждет масштабный ремонт

Новоржевскую поликлинику ждет масштабный ремонт. Как сообщает газета «Земля Новоржевская», об объеме ремонтных работ в Новоржевской поликлинике, которые будут выполнены уже в этом году по региональной программе модернизации здравоохранения, рассказала заместитель главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы Татьяна Коновалова.

Согласно сметной документации запланирован полный ремонт третьего этажа, всех санузлов, лестничной клетки, капремонт кровли. Также предусмотрен ремонт входной группы и крыльца с устройством пандуса, пожарной лестницы, замена электрики, частичная замена дверей, ремонт системы отопления, в частности, замена радиаторов.

В процессе ремонта на первом этаже будет подготовлено помещение под аптечный киоск. Жители района не раз высказывали просьбу о переносе аптеки с третьего этажа на первый. Их пожелание будет учтено.