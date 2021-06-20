Общество

Путин поручил проверить техническое состояние железных дорог

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с РЖД провести инвентаризацию технического состояния железнодорожных путей общего пользования. Об этом сообщается на сайте главы государства, передает РИА Новости.

«Правительству Российской Федерации совместно с ОАО "РЖД" обеспечить проведение инвентаризации технического состояния железнодорожных путей общего пользования на предмет наличия лимитирующих ограничений пропускной способности, а также просроченных сроков всеми видами ремонта», - говорится в перечне поручений Путина.

Уточняется также, что затем по результатам проведения этих мероприятий поручено утвердить программу поэтапного вывода к 2030 году путевого комплекса на нормативный уровень. Вместе с тем, необходимо проработать вопрос «устойчивого финансирования» этой программы, в том числе за счет средств инфраструктурной составляющей тарифа на грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Также нужно обеспечить контроль за достижением установленных в ней ежегодных целевых показателей.

Ответственными за исполнение поручений назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава РЖД Олег Белозеров. Срок исполнения поручений обозначен 30 мая 2022 года, далее - ежегодно.