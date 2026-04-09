268 га земли в Пскове поражены борщевиком Сосновского

На территории Пскова борщевиком Сосновского заражено порядка 268 гектаров земли. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил заместитель главы администрации города Алексей Саенко.

«В борьбе с борщевиком необходимо разграничить зоны ответственности. Муниципалитет отвечает только за свои территории в борьбе с борщевиком. У нас есть много участков, которые заражены борщевиком, но в силу законодательства тратить муниципальные денежные средства на борьбу с ним на частной земле мы не имеем права. Но у нас есть надзорные органы, которые за этим следят, они выписывают предписания и обязывают собственников осуществлять борьбу с борщевиком. Площадь поражения борщевиком составляет порядка 268 гектаров. В этом году уже заключен муниципальный контракт, в рамках которого подрядчик будет с ним бороться как химическими средствами, так и механическими. Применяется выкапывание, штыкование и распыляются химические средства, это делается в период активного роста», - сообщил Алексей Саенко.

По его словам, крупными очагами в Пскове являются Ленинградское и Крестовское шоссе, отдельные участки в микрорайоне Овсище и вдоль улицы Инженерной.

«Это крупные очаги. Подрядчики, которые по муниципальным контрактам занимаются содержанием парков и скверов, тоже борются с борщевиком. Это входит в контракт. Возле многоквартирных домов, в зависимости от способа управления, борьбой занимается управляющая компания. Применяет те же самые методы», - добавил замглавы администрации города.

Напомним, с 1 марта вступили в силу поправки в Земельный кодекс. Теперь владельцы участков обязаны бороться с опасными инвазивными растениями, в том числе - с борщевиком Сосновского. Иначе грозят штрафы.