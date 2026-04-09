Минпромторг раскрыл, какие товары первыми поставят на «российскую полку»

Косметика, бытовая химия и парфюмерия первыми попадут на «российскую полку», рассказал статс-секретарь —замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

«Мы все уже полюбили эти товары, могу сказать на опыте моей семьи, близких. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах», — отметил он.

В прошлом году министерство подготовило законопроект, который обяжет торговые сети и маркетплейсы выделять специальные полки или витрины для непродовольственных товаров российского производства. Инициатива направлена на продвижение отечественной продукции, пишет РИА Новости

