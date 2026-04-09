От клещей в Пскове планируют обработать почти 130 га общественных территорий

Какие территории в Пскове будут подвергаться акарицидной обработке, рассказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) заместитель главы администрации города Алексей Саенко.

«На территории Пскова площадь скверов составляет 160 га, за исключением кладбищ, это еще 92 гектара. Территории, которые нами отбираются при заключении контракта по акарицидной обработке – благоустроенные, имеющие пешую доступность. Площадь в сумме заложена порядка 127 гектаров. По результатам торгов эта территория может увеличиться за счет экономии. Подрядчик на обработку будет по заявкам отправляться», - сказал Алексей Саенко.

Он отметил, что сейчас неблагоприятные погодные условия для проведения акарицидной обработки, так как сухо и достаточно низкие температуры.

«Сейчас контракта нет в связи с погодными условиями. Активность клещей начинается от +10 градусов до +28 градусов. Самая благоприятная погода – примерно +15 и влажность. В связи с тем, что было сухо и достаточно прохладно по ночам, муниципальный контракт планируется в течение недели заключить. Главный фактор – отсутствие осадков. При переувлажнении акарициды смоются и потеряют эффективность», - пояснил замглавы администрации города.

Затем гость студии перечислил основные критерии по выбору территорий для обработки, а также назвал те пространства в Пскове, которые будут обрабатываться в первую очередь.

«Прежде всего мы стараемся включать территории с большой площадью – чем больше обработаем, тем меньше шанс, что кого-то укусит клещ. Это будут парки, скверы, общественные пространства, основные тропы в лесных массивах. В бурелом и валежник, конечно, подрядчиков не отправляем. И, конечно же, это кладбища. 100% в обработку войдут: Детский парк, Летний и Ботанический сады, Дендропарк, парк Строителей, берега реки Псковы, зеленые берега Великой, детские площадки на муниципальных территориях. По Корытовскому лесопарку обработают основные дорожки. Кладбища - Белый Мох, Мироносицкое, Орлецы. Общественные пространства – Рижский сквер, зеленые насаждения по всему Рижскому проспекту, улица Юбилейная. Территорий много, самые крупные постарался назвать», - заключил Алексей Саенко.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область поступила вакцина от клещевого энцефалита для взрослых.