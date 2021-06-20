Общество

Температурный рекорд 2019 года побит в Псковской области

Новый температурный рекорд установлен 20 июня в Пскове. Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, в этот день температура в тени достигала 32,8 ºС.

В 2019 году тоже был установлен температурный рекорд - воздух в регионе тогда прогрелся до 30,4 ºС.

По информации ГУ МЧС России по Псковской области, 21, 22, 23 июня жителей Псковской области ожидает сильная жара - до +35, +36 градусов. Климатическая норма июня составляет +15...+16 ºС.