Общество

Куньинская прокуратура просит суд признать запрещенной информацию об электроудочках

Прокуратура Куньинского района выявила нарушения закона об информации и ее защите на сайте, где посетителям предлагалось приобрести различные модели электроудочек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

Сайт не содержал никаких ограничений доступа для пользователей, в том числе по возрасту. При этом действующим законодательством предусмотрен запрет на осуществление добычи (вылова) водных биоресурсов с использованием электроловильных систем.

«Таким образом, продажа электроудочек оказывает негативное влияние на правосознание граждан, формирует искаженное представление о законных способах добычи водных биоресурсов. Незаконное распространение в сети Интернет указанной информации, противоречит целям и задачам действующего законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», - сделали вывод в прокуратуре и обратились в суд с заявлением о признании информации, размещенной на указанном сайте, запрещенной.