Общество

Молодежь в Псковской области чаще вступает в брак в возрасте 25-29 лет – Псковстат

Молодежь в Псковской области наиболее часто вступает в брак в возрасте 25-29 лет: 25,5% (813 человек) мужчин и 20,2% женщин (644 человека), вступивших в брак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Среди вступивших в первый брак в 2020 году наибольшее число женихов находилось в возрасте 25-29 лет – 34,2% (696 человек), невест – в возрасте 20-24 лет – 41,8% (780 человек).

В 2020 году стали матерями 4 тысячи жительниц Псковской области в возрасте до 35 лет, или 80,7% всех матерей. Впервые стали матерями до 35 лет 1 682 человека (42%) среди матерей в возрасте до 35 лет.

В 2020 году в Псковскую область прибыло 13,1 тысячи человек в возрасте 15-35 лет, выбыло – 12,9 тысячи человек, миграционный прирост составил 0,2 тыс. человек.

Численность занятых в экономике Псковской области в возрасте 15-34 лет (по методологии МОТ) в среднем за 2020 год составила 89,8 тысячи человек или 31,8% от общей численности занятых.

По данным выборочного обследования рабочей силы, из занятых молодых людей высшее образование имели 28,3%, среднее профессиональное по программе подготовки специалистов среднего звена – 23,2%, среднее профессиональное по программе подготовки квалифицированных рабочих – 26,9%.

Численность населения в возрасте 15-35 лет в Псковской области на 1 января 2021 года составила 151,4 тысячи человек, или 24,4% всего населения: 83,4 тысячи молодых людей и 68 тысяч девушек.

В городских поселениях проживает 26% молодежи, в сельской местности – 20,6%.

В возрастной структуре молодежи самой многочисленной является группа в возрасте 30-35 лет, составляющая 37,2% всей молодежи.