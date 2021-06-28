Общество

«Сад памяти» в Псковской области пополнили более 5 тысяч деревьев

В Псковской области завершилась высадка растений в рамках международной акции «Сад памяти». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях, в общей сложности участниками стали более тысячи жителей региона.

Всего «Сады памяти» на территории Псковской области пополнились на 5,2 тысячи древесных растений. В их числе березы, ели, сосны, туи, рябины, клены, дубы, акации, яблони, черешни и многие другие. Высадки производились у мемориалов и братских захоронений, на общественных пространствах населенных пунктов региона.

Всего в рамках международной акции «Сад памяти» россияне высадили 31,5 миллионов деревьев, что значительно превысило запланированное изначально количество. Участие в проекте приняли все 85 регионов России, растения высаживались также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В текущем году акция «Сад памяти» обрела новые традиции. Так, к 60-летию первого полета человека в космос деревья на юге высаживали в память о подвиге Юрия Гагарина. В Москве на территории Ботанического сада РАН имени Н. В. Цицина появился Сад памяти ученых, приближавших Победу в Великой Отечественной войне. Память тех, кто летом 1941 года со школьной скамьи отправился на фронт защищать свободу и независимость Родины, почтили выпускники образовательных учреждений.

Организаторами акции стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.