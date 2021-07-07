Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Полонской

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – глава города Пскова Елена Полонская.

30 июня она выступила с годовым отчетом о своей деятельности. Ожидалось, что оппозиция организует атаку на главу города во время отчета, но этого в целом не случилось. В чем причина почти полного единодушия городских депутатов по вопросу работы главы города? Какие итоги можно подводить сегодня, за год до очередных муниципальных выборов? Какие планы на последний год работы гордумы этого созыва? Намерена ли в будущем году покинуть пост главы города или хотела бы сохранить пост? Что ждет Псков в будущем: появится ли Стратегия развития города? Если да, то будет ли это реальный документ, а не рамочная концепция, реализация которой зависит от наличия финансирования? И какова судьба подаренного Елене Полонской котика?

Подробнее об этом и многом другой с главой Пскова поговорит Максим Костиков. Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и присоединяйтесь к беседе.

Трансляция завершена