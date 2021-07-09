Общество

Более 5 тысяч деревьев высадили в Псковской области в рамках акции «Сад памяти»

5,2 тысячи деревьев высадили в Псковской области в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по природным ресурсам и экологии.

«В Псковской области завершились высадки древесных растений в рамках международной акции "Сад памяти". Мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях, в общей сложности участниками стали более 1 тысячи жителей региона. Всего "Сады памяти" на территории Псковской области пополнились на 5,2 тысяч древесных растений. В их числе березы, ели, сосны, туи, рябины, клены, липы, яблони, вишни и многие другие. Высадки производились у мемориалов и братских захоронений, в зеленых зонах населенных пунктов региона», - говорится в сообщении.

Всего в рамках международной акции «Сад памяти» высадили 31,5 млн деревьев, что значительно превысило запланированное изначально количество. Участие в проекте приняли все 85 регионов России. Растения высаживались также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Несмотря на то, что цель акции достигнута, поддержать акцию, посвященную памяти павших в годы войны, все еще может каждый житель региона. Для этого нужно высадить дерево у себя на участке, и, выложив фото, внести данные на единую карту акции садпамяти2021.рф», - добавили в комитете.