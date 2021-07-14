Общество

«Михайловское» опубликовало воспоминания пушкиногорцев в годовщину освобождения района от фашистов

Сегодня, 12 июля, в годовщину освобождения поселка Пушкинские Горы, района и Пушкинского заповедника от немецко-фашистских захватчиков 12 июля 1944 года, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает интернет-пользователям познакомиться с воспоминаниями пушкиногорцев о первых днях войны, о том, как бомбили Святогорский монастырь.

Святогорский монастырь. Развалины Никольского и Успенского соборов. Фотография П.З. Захарова (1947) из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, большая иллюстрированная подборка воспоминаний «22 июня, ровно в четыре часа…» сегодня размещена на музейных страницах в социальных сетях. Ее подготовил руководитель отдела краеведения, истории и археологии Пушкинского заповедника Андрей Васильев. Помимо прочего, он приводит и страшную статистику: за годы Великой Отечественной из Пушкиногорского района на фронт было призвано 3142 человек, погибло и пропало без вести — 2780.

Кроме того в официальных музейных сообществах можно прочесть фрагменты из дневника Жени Воробьевой, до лета 1941-го жившей в городе Пушкине, а во время войны — в Святогорье. Эти записки под заголовком «Дорогие герои, освободите Пушкина!» в 1944 году, в канун решающих боев за Михайловское и Пушкинские Горы, были опубликованы во фронтовой газете «Суворовец».

Напомним, в музее-заповеднике сейчас работает выставка, рассказывающая о жизни в Пушкиногорском районе в последнее десятилетие перед началом Великой Отечественной и периодом немецко-фашистской оккупации. Важно, что помимо предметов из фондов «Михайловского» здесь можно увидеть и вещи, которые специально для этого показа принесли в музей местные жители.