Культура

Выставку «Завтра была война» открыли в «Михайловском»

Новую выставку открыли для посетителей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в канун 80-летия с начала Великой Отечественной войны.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, экспозиция называется «Завтра была война» и рассказывает о жизни в Пушкиногорье в последнее десятилетие перед началом Великой Отечественной и периодом немецко-фашистской оккупации. Основу экспозиции составили живопись и графика, фотографии, редкие книги и документы, а также произведения декоративно-прикладного искусства и предметы быта 1930-х годов из фондов «Михайловского» — всего 79 единиц. Кроме того, часть вещей для показа в музей принесли местные жители. Среди них — алое шелковое знамя, патефон с набором пластинок, кофемолка и даже редкий документ — довоенный паспорт, выданный на имя Боброва Василия Петровича, уроженца деревни Зятьки Печанской волости (1913 год), участника советско-финской и Великой Отечественной, пропавшего без вести в 1941 году.

Фрагмент экспозиции. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

В преамбуле к каталогу выставки авторы экспозиции отмечают, что в конце 1930-х экономика и хозяйство района активно развивалось. Не последнюю роль в этом сыграла и подготовка к столетию со дня гибели поэта. «В 1937 году, — читаем в каталоге выставки, — район был переименован в Пушкиногорский и вошел в состав Опочецкого округа Калининской области. В районе располагалось более 800 населенных пунктов, в которых проживало 38 тысяч человек. В райцентре — Пушкинских Горах — насчитывалось семь улиц: Колхозная, Советская, Почтовая, Пожарская, Лесная, Садовая и Пушкинская, которая вела к железнодорожной станции "Тригорская". Основу экономики района составляли льняная и молочная отрасли сельского хозяйства. Промышленность была представлена двумя льнозаводами, маслозаводом и кирпичным заводом. Перед войной в Пушкиногорском районе строили электростанции, налаживали транспортное сообщение; развивались почта, телеграф и радиоузел. В 1936 году в поселке было устроено футбольное поле и уставлена парашютная вышка. В 1937 году в районе работали 42 библиотеки, 21 клуб, 13 изб-читален, 43 начальных и одна средняя школа. Активно шло восстановление и развитие Пушкинского заповедника».

Меер Гохштейн. Ярмарка у Святогорского монастыря (1932). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Выставка «Завтра была война» развернута в Научно-культурном центре музея-заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до 10 октября.