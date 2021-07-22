Общество

Архивисты рассказали, каким был Псков в первые дни после оккупации

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях рассказал, каким был Псков в первые дни после немецко-фашистской оккупации в 1944 году.

«Улицы завалены камнем от разрушенных зданий, нет электричества. Большинство людей живет в землянках. Но практически сразу после освобождения началось восстановление. Псковичи выходили на улицы, разбирали завалы, занимались озеленением улиц и скверов», - говорится в сообщении.

4–5 августа на разбор завалов вышли первые бригады трестов Псковстрой и Горжилкоммунстрой, а 5 августа по вновь восстановленному железнодорожному полотну из Ленинграда прибыл первый эшелон со строительными материалами.

«6 сентября начал работать первый агрегат, давший свет в здания, занятые административными учреждениями», - добавили архивисты.