Победителей регионального этапа международной премии #МыВместе наградили в Пскове

Награждение призеров регионального этапа международной премии #МыВместе состоялось в правительстве Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Награждал участников губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он поздравил с победой и поблагодарил активистов за реализацию социально значимых проектов и инициатив на территории региона.

«Для Псковской области это важно. Сколько бы ни ремонтировались дороги, ни создавались детские и спортивные площадки, если люди не будут этим пользоваться, не будут вовлечены в развитие региона, принципиально ничего не поменяется. Приятно отметить, что активность жителей Псковской области с каждым годом растет. Немаловажно, что вы, как и движение ТОСов, привлекаете достаточно серьезные средства для реализации своих проектов, которые находят отражение и реакцию людей. Обязательно будем поддерживать вас на региональном и федеральном уровнях», — выступил Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал победителям дальнейших успехов в реализации существующих проектов и создании новых.

Участниками регионального этапа стали более 100 жителей Псковской области, среди которых 11 человек определены победителями, 3 стали полуфиналистами федерального этапа. Всего от региона на участие в премии было направлено 258 заявок.

Напомним, международная премия #МыВместе — это глобальный проект, объединяющий лидеров социальных изменений. Инициатива проведения премии получила поддержку со стороны президента России Владимира Путина. Лауреаты премии не только удостаиваются признания за свою работу, но и получают содействие в дальнейшем развитии своих инициатив. Премия реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».