Победителей регионального этапа международной премии #МыВместе наградили в Пскове

Награждение призеров регионального этапа международной премии #МыВместе состоялось в правительстве Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Награждал участников губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он поздравил с победой и поблагодарил активистов за реализацию социально значимых проектов и инициатив на территории региона.
Губернатор пожелал победителям дальнейших успехов в реализации существующих проектов и создании новых.
Участниками регионального этапа стали более 100 жителей Псковской области, среди которых 11 человек определены победителями, 3 стали полуфиналистами федерального этапа. Всего от региона на участие в премии было направлено 258 заявок.
Напомним, международная премия #МыВместе — это глобальный проект, объединяющий лидеров социальных изменений. Инициатива проведения премии получила поддержку со стороны президента России Владимира Путина. Лауреаты премии не только удостаиваются признания за свою работу, но и получают содействие в дальнейшем развитии своих инициатив. Премия реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».