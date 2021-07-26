Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в нижнюю палату парламента законопроект о запрете торговли животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата.

«Сегодня внес в Госдуму законопроект, направленный на запрет продажи животных через зоомагазины и птичьи рынки. Механизм запрета - установление требований к местам продажи животных», - сообщил Бурматов.

Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. В частности, Бурматов предлагает законодательно закрепить, что места, используемые для продажи животных, должны соответствовать требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Как ранее объяснял депутат, установление требований к местам продажи животных фактически будет означать запрет такой торговли в зоомагазинах и на птичьих рынках, где животные содержатся «в безобразных условиях».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в законе сегодня не установлены требования к местам продажи животных, в результате чего в зоомагазинах и на рынках они содержатся «в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм».

Ранее в кабмине поддержали законопроект, но высказали ряд замечаний, которые автор инициативы учел перед ее внесением.