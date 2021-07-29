Общество

В новый детский сад на улице Алехина пришли первые воспитанники

Депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков совместно с депутатом Собрания Псковского района, врачом ковид-бригады Еленой Лунгу провели рабочий выезд на Запсковье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

В частности, они посетили детский сад №57 «Маленькая страна» на улице Алехина, 22. Григорий Стороненков встретился с родителями воспитанников, заведующей садом Ольгой Казаковой, представителем управлением образования для оценки работы учреждения, а также, чтобы услышать мнения об удовлетворенности предоставляемых садом услуг.

«В настоящий момент мы приняли в сад 127 детей. Помещение полностью оснащено всем необходимым, есть музыкальный, спортивный классы, медицинский кабинет, работает пост охраны. Все детские площадки оборудованы в соответствии с СанПиНом и адаптированы под разный возраст. Здесь есть все для того, чтобы было комфортно детям», - рассказала Ольга Казакова.

Участники выезда отметили высокий уровень организации работы и выразили надежду на дальнейшее успешное развитие учреждения. «Для постройки была выбрана непростая болотистая местность, однако учреждение было возведено в соответствии со всеми особенностями, согласно проекту планировки, а также прошло все процедуры и получило лицензию. Нареканий никаких нет», - отметил Григорий Стороненков.

Добавим, детский сад №57 «Маленькая страна» был передан в оперативное управление 20 мая 2021 года и с июля начал принимать детей в группы. На строительство учреждения потрачено 216 млн рублей.

Также участники выезда посетили территорию дома №12 по улице Алехина. До 5 августа здесь будут осуществлены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, обустройству газонов и установке бордюрного камня.