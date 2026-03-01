 
Общество

Александр Козловский: Память о десантниках легендарной 6-й роты объединяет нас каждый год

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский почтил память погибших десантников 6‑й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии. Он принял участие в траурных митингах на Орлецовском кладбище и в псковской Черехе. Об этом депутат сообщил в своём Telegram-канале. 

«Память о десантниках легендарной 6-й роты объединяет нас каждый год. Их стойкость и самоотверженность стали символом чести и верности долгу. Они сделали всё возможное, чтобы выполнить приказ и поддержать друг друга в самый трудный момент», - написал он. 

Александр Козловский подчеркнул, что сегодня мы благодарим семьи героев за воспитанных сыновей и разделяем с ними боль утраты. 

Напомним, что сегодня, 1 марта, в Псковской области отмечают региональную памятную дату: День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии. 

