Митинг о подвиге 6‑й роты прошёл в Великих Луках

Траурный митинг, посвящённый памяти десантников 6‑й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии состоялся сегодня, 1 марта, в Великих Луках. Мероприятие прошло на Аллее героев‑десантников — у бюста Сергея Шикова - великолучанина, служившего в 6‑й роте и погибшего вместе с боевыми товарищами. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

В мероприятии приняли участие ветераны, представители власти, общественных организаций, духовенства, молодёжи.

Первым к присутствующим обратил заместитель главы города Сергей Гусев. Он напомнил о героизме бойцов, вставших на пути превосходящих сил террористов и подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге героев-десантников для воспитания подрастающего поколения.

Также выступили Епископ Великолукский и Невельский Варнава, и.о. главы администрации города Великие Луки Сергей Бурачёнок, председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Великие Луки Пётр Подгорный, общественный советник губернатора Псковской области, заместитель руководителя комитета семей воинов Отечества Татьяна Щеблыкина, ветеран боевых действий, руководитель региональной общественной организации содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Псковской области» Алексей Скачков, военный комиссар города Великие Луки, Великолукского, Куньинского, Новосокольнического районов Псковской области Виталий Кулаченков.

Все собравшиеся почтили память погибших десантников минутой молчания. Панихиду по усохшим провел епископ Великолукский и Невельский Варнава. После чего все присутствующие возложили цветы к бюсту Сергея Шикова.