 
Общество

Михаил Ведерников и Леонид Слуцкий обсудили совместные задачи на 2026 год

0

Перспективные совместные задачи и инициативы на 2026 год обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с депутатом Государственной Думы, председателем ЛДПР Леонидом Слуцким в воскресенье, 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона рассказал о проводимой работе по линии поддержки участников специальной военной операции.

«Сейчас этой задачей объединена вся страна. И для Пскова эта тема принципиально важна. Мы системно помогаем военнослужащим, подшефным территориям, беженцам. Только объединив общие усилия, вместе мы делаем всё, чтобы приблизить нашу общую победу», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Леонид Слуцкий отметил созданную в Псковской области систему поддержки.

«Мы видим, как в регионе выстроена работа с семьями военнослужащих, — сказал Леонид Слуцкий. — Псковичи знают, что такое подвиг, верность долгу и присяге. Здесь по-особому откликаются боли и проблемы родственников военнослужащих. Псковичи своих не бросают». 

В ходе встречи Михаил Ведерников и Леонид Слуцкий также обсудили создание профильной спортивной инфраструктуры, расширение возможностей для реабилитации и формирование кадровых программ.

Напомним, что сегодня, 1 марта, в Пскове состоялся III-й Форум содействия специальной военной операции «Плечом к плечу». 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026