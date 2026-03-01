Михаил Ведерников и Леонид Слуцкий обсудили совместные задачи на 2026 год

Перспективные совместные задачи и инициативы на 2026 год обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с депутатом Государственной Думы, председателем ЛДПР Леонидом Слуцким в воскресенье, 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона рассказал о проводимой работе по линии поддержки участников специальной военной операции.

«Сейчас этой задачей объединена вся страна. И для Пскова эта тема принципиально важна. Мы системно помогаем военнослужащим, подшефным территориям, беженцам. Только объединив общие усилия, вместе мы делаем всё, чтобы приблизить нашу общую победу», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Леонид Слуцкий отметил созданную в Псковской области систему поддержки.

«Мы видим, как в регионе выстроена работа с семьями военнослужащих, — сказал Леонид Слуцкий. — Псковичи знают, что такое подвиг, верность долгу и присяге. Здесь по-особому откликаются боли и проблемы родственников военнослужащих. Псковичи своих не бросают».

В ходе встречи Михаил Ведерников и Леонид Слуцкий также обсудили создание профильной спортивной инфраструктуры, расширение возможностей для реабилитации и формирование кадровых программ.

Напомним, что сегодня, 1 марта, в Пскове состоялся III-й Форум содействия специальной военной операции «Плечом к плечу».