Михаил Ведерников и Леонид Слуцкий обсудили совместные задачи на 2026 год

Перспективные совместные задачи и инициативы на 2026 год обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с депутатом Государственной Думы, председателем ЛДПР Леонидом Слуцким в воскресенье, 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Глава региона рассказал о проводимой работе по линии поддержки участников специальной военной операции.
«Сейчас этой задачей объединена вся страна. И для Пскова эта тема принципиально важна. Мы системно помогаем военнослужащим, подшефным территориям, беженцам. Только объединив общие усилия, вместе мы делаем всё, чтобы приблизить нашу общую победу», — подчеркнул Михаил Ведерников.
Леонид Слуцкий отметил созданную в Псковской области систему поддержки.
В ходе встречи Михаил Ведерников и Леонид Слуцкий также обсудили создание профильной спортивной инфраструктуры, расширение возможностей для реабилитации и формирование кадровых программ.
Напомним, что сегодня, 1 марта, в Пскове состоялся III-й Форум содействия специальной военной операции «Плечом к плечу».