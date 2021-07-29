Новый представитель Федерации профсоюзов в СЗФО Ольга Федулова впервые посетила Псков

Заседание совета СОП Псковский облсовпроф состоялось 29 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Коллегиальный орган Псковских профсоюзов рассмотрел ряд вопросов, среди которых:

В мероприятии приняла участие секретарь Федерации независимых профсоюзов России, представитель ФНПР в СЗФО Ольга Федулова.

«Сегодня мы рады приветствовать и работать совместно с Ольгой Ивановной Федуловой. По сути, это первый приезд нового представителя ФНПР в СЗФО, в регион округа. На повестке дня отчет о деятельности СОП Псковский облсовпроф за первое полугодие 2021 года, который традиционно показывает работу профсоюзов в Псковской области. Хочу выделить ряд мероприятий, имеющих особую значимость. Это коллективные действия 1 Мая. Несмотря на ограничительные меры, профсоюзы нашли способ заявить о своих требованиях и обратить внимание властей на недопустимость критического уровня безработицы. Профсоюзы выступили за всеобщую бесплатную вакцинацию. При этом мы против жестких ограничительных мер, которые способны убить бизнес в регионе», - выступил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.