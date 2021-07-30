Общество

По факту COVID-очага коронавируса на предприятии в Псковской области возбудили дело

По факту COVID-очага коронавируса на предприятии в Псковской области возбудили административное дело. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На данный момент у нас есть один активный очаг. Он зафиксирован именно на промышленной площадке. И эпидрасследование выявило, что там были достаточно серьезные нарушения требований безопасности. Хочу обратить внимание, что административное дело возбуждено», - сказал глава региона.

Он подчеркнул недопустимость подобных случаев, когда на крупных предприятиях абсолютно не соблюдается масочный режим, перечеркивается целесообразность всех остальных ограничений в транспорте, общепите и общественных местах. «Нужно призвать работодателей обеспечивать соблюдение всех требований Роспотребнадзора. В этой части никого из нарушителей защищать не будем. Остановка предприятия — это достаточно серьезный удар по экономике региона, дискомфорт для работник. Будем проявлять принципиальность», - резюмировал он.