По факту COVID-очага коронавируса на предприятии в Псковской области возбудили дело

По факту COVID-очага коронавируса на предприятии в Псковской области возбудили административное дело. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он подчеркнул недопустимость подобных случаев, когда на крупных предприятиях абсолютно не соблюдается масочный режим, перечеркивается целесообразность всех остальных ограничений в транспорте, общепите и общественных местах. «Нужно призвать работодателей обеспечивать соблюдение всех требований Роспотребнадзора. В этой части никого из нарушителей защищать не будем. Остановка предприятия — это достаточно серьезный удар по экономике региона, дискомфорт для работник. Будем проявлять принципиальность», - резюмировал он.