Общество

Путин создал историческую комиссию с участием силовых структур

Президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Комиссию возглавит помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский, ее деятельность будут обеспечивать управление делами президента и администрация президента. В ее состав, в частности, войдут представители МВД, Минобороны, ФСБ, Службы внешней разведки, Следственного комитета России, Генеральной прокуратуры и аппарата Совета безопасности.

Комиссия призвана обеспечивать взаимодействие органов и сообщества «в части, касающейся отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с защитой исторической правды и сохранением исторической памяти», а также для развития просвещения в области истории, отмечено в указе о формировании комиссии. На нее также будут возложены задачи по анализу «деятельности иностранных структур и лиц, наносящих ущерб национальным интересам» и подготовке «контрпропагандиских мероприятий». Комиссия получит право запрашивать информацию у организаций, общественных объединений, органов местной и федеральной власти, пользоваться базами данных администрации президента и других государственных органов.

Помимо представителей силовых структур в комиссию войдут представители Минпросвещения, Минобнауки, Минцифры, Минюста и МВД, а также Росархива, РАН, общества «Знание» (председатель наблюдательного совета — заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко), Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества.

Как отмечает «Коммерсант», Владимир Путин регулярно заявляет о попытках фальсификации истории и выступает со своей позицией по поводу прошедших событий — в частности, о Второй мировой войне и истории Украины. К наступающему учебному году Минпросвещения одобрило школьный учебник по истории под редакцией Владимира Мединского. В то же время, по оценкам Международной федерации за права человека (FIDH), в России растет давление государства на историков и журналистов, изучающих историю советского периода, передает издание.