Общество

Вакцинация способствует снижению вероятности мутации коронавируса – облздрав

Вакцинация и меры по сокращению распространения инфекции способствуют снижению вероятности мутации коронавируса. Об этом сообщил представитель комитета по здравоохранению Псковской области, отвечая на вопрос подписчика в Instagram-аккаунте губернатора.

«Вирус мутирует. Ведется постоянное наблюдение за изменчивостью вируса. Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Все это помогает снизить вероятность мутации вируса», - подчеркнули в комитете.

Кроме того, очень важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской помощью, добавили в комитете.