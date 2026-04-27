В Псковской области уничтожили 280 тысяч зараженных роз, гвоздик и хризантем

Заражение цветочным трипсом партий импортных цветов в Псковской области было обнаружено в период с 1 января по 22 апреля, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складах временного хранения в Псковской области представители Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили 370 случаев наличия карантинного объекта - западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) в импортных партиях цветов, выращенных в семи странах: Нидерландах, Эквадоре, Эфиопии, Колумбии, Кении, Израиле и Италии. Общее количество зараженных цветов (роз, гвоздик и хризантем) составило 280,7 тысячи штук.

По результатам лабораторных исследований 21 апреля подтвердили наличие западного цветочного трипса в 280 срезах роз из Кении.

Выпуск зараженных цветов на территорию России запрещен. По решению собственников подкарантинная продукция уничтожена.