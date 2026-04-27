30-летие со дня первой сессии Псковской гордумы. ФОТОРЕПОРТАЖ

30-летие со дня первой организационной сессии Псковской городской Думы отметили 24 апреля в Городском культурном центре Пскова. 

Само историческое событие состоялось 22 марта 1996 года. Именно в те годы был заложен фундамент местного самоуправления, который и по сей день служит опорой для развития Пскова. Первым председателем городской Думы был избран директор предприятия «Псков-Лада» Виктор Асадчий. Первый созыв проработал два года, успел провести 26 сессий и принять 580 решений. Сегодня представители всех семи созывов гордумы собрались в ГКЦ, провели награждение и поздравили друг друга с 30-летием работы органа власти, определяющего вектор развития областного центра. 

Подробнее - в фоторепортаже Константина Красильникова. 

