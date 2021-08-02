Пскович оплатил более 300 тысяч долга после ареста автомобиля

Житель Псковского района оплатил 326 тысяч рублей долга после ареста автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
По решению суда мужчина должен был выплатить взыскателю 326 тысяч рублей долга. Судебные приставы стали применять к псковичу меры принудительного характера. Самой результативной из них оказался запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля.
Мужчине объяснили, что снять запрет стражи порядка смогут только после погашения долга. Тогда пскович оплатил всю сумму задолженности и предоставил квитанцию об оплате в отделение судебных приставов. Сотрудники УФССП сняли запрет с его автотранспорта.