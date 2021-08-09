Общество

В России учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры

Правительство планирует принудительный перевод всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры, почту и сервисы видео-конференц-связи (ВКС). В 2022 году эту инициативу планируют распространить на преподавателей школ и вузов, которые смогут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские IT-сервисы. Эксперты видят инициативу труднореализуемой, но необходимой на фоне зависимости от западных решений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

К декабрю 2021 года Минцифры подготовит нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов видео-конференц-связи». Такая информация содержится в плане мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», который Минцифры направило в правительство. Согласно тому же документу, к февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации, по которым преподаватели школ и вузов должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что эти инициативы уже одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию 20 июля.

Концепция предполагает развитие сервисов для оперативного обмена данными между ведомствами, в том числе во время удаленной работы: электронной почты, мессенджеров, аудио- и видео-конференц-связи, электронного документооборота, управления задачами, поручениями и проектами, а также ряда других цифровых сервисов российской разработки, отметили в аппарате.

Речь идет об уже существующих решениях, добавили там, не уточняя названий этих продуктов. В Минпросвещения сказали, что совместно с Минцифры готовят подходы к использованию отечественного ПО, добавив, что в сфере образования уже применяется российский софт. В Минобразования не ответили.

Чиновники впервые всерьез задумались о переводе вузов и госорганов на отечественный софт в конце 2020 года, когда Microsoft отказалась поставлять офисные пакеты в МГТУ имени Н. Э. Баумана. В апреле 2021 года американская Zoom Video Communications, разработавшая самый популярный сервис онлайн-конференций в России, запретила дистрибуторам продавать доступ к нему госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

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До сих пор даже на государственном уровне часто используются иностранные платформы, опенсорсные или снятые с производства «решения с непонятной поддержкой», зарубежные облачные сервисы, хотя среди отечественных систем есть конкурентные аналоги, говорит гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский.

«По нашим подсчетам, в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении" на каждый рубль, который бюджет РФ заплатил отечественному разработчику ПО, десять рублей было выплачено США и Китаю за персональные компьютеры, принтеры, серверы», — добавляет гендиректор ГК «Брэйн Системс» Андрей Яковлев.

Совладелец «Ланит-Теркома» и «Систем компьютерного зрения» Владимир Уфнаровский видит инициативу полезной, но труднореализуемой, так как систему будет трудно масштабировать на крупные и многоуровневые институты с большим количеством участников.

Для реализации госполитики требуется сочетание кнута и пряника: субсидии и другие стимулы перехода на отечественное ПО часто сочетаются с увольнениями конкретных исполнителей, добавляет президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

Конкурс на разработку облачного набора средств совместной работы для госслужащих запускали еще два года назад, но тогда не была до конца готова технологическая база, отмечает ведущий эксперт по импортозамещению ПО IT-компании «Крок» Александр Донин. По его словам, в условиях пандемии сервисами онлайн-конференций стали пользоваться чаще, и если раньше российских аналогов «фактически не было», то теперь они стали появляться. «Их успех, в том числе в образовательной сфере, будет зависеть от удобства интерфейса и готовности обычных пользователей установить на смартфон еще один мессенджер помимо стандартного набора», — заключает Донин.