Общество

Псковский губернатор показал с высоты будущий памятник Знамени Победы

Строительные работы продолжаются наа месте установки монумента «Зарождение знамени Победы» в Себежском районе. Фотографии стройплощадки с высоты птичьего полета опубликовал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что уже сейчас вырисовывается общая картина, и становится понятно, как будет выглядеть это место. На данный момент подрядчик обустроил площадку для установки памятника, заасфальтировал парковку и сделал пешеходные дорожки.

«Благоустройство идет полным ходом!» - заключил губернатор.