Общество

Губернатор оценил качество ремонта двора дома у Варлаамовской башни

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил качество ремонта двора многоквартирного дома №44 на улице Леона Поземского, примыкающего к Варлаамовской башне, в Пскове. Вместе с главой региона в рабочем выезде принял участие и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Напомним, в нормативное состояние двор, примыкающий к одному из популярных городских туристских маршрутов, привели по поручению губернатора. Здесь заменили асфальтное покрытие и провели работы по благоустройству придомовой территории — на участке спилили аварийные деревья и установили новую детскую площадку.

Губернатор положительно оценил изменения, произошедшие во дворе. Михаил Ведерников и Борис Елкин пообщались с местными жителями. Те отметили, что довольны благоустройством дворовой территории. Молодые родители особенно рады появлению новой детской площадки, отметили в пресс-службе администрации.

Во время общения одна из жительниц заметила, что соседняя детская площадка, расположенная на Советской Набережной, также нуждается в небольшом ремонте. Губернатор и руководитель администрации Пскова осмотрели и этот игровой комплекс. Там действительно обнаружили несколько поврежденных элементов, отметили в пресс-службе. Михаил Ведерников поручил Борису Елкину проконтролировать устранение замечаний.