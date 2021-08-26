Общество

Тревожные сообщения в Росгвардию теперь можно передать из всех школ Псковской области

Каждое учебное учреждение Псковской области оборудовали системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Меры по обеспечению безопасности в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с участниками совместного заседания оперативного штаба в Псковской области.

Руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков доложил, что приемочные комиссии к новому учебному году приняли все учебные учреждения. В ходе подготовки к образовательному процессу в 314 образовательных организациях провели ремонтные работы. На эти цели направили более 60 миллионов рублей. Кроме того, порядка 15 миллионов рублей затратили на проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в 174 муниципальных учебных учреждениях. Помимо этого, на антитеррористическую защищенность государственных образовательных организаций выделили 6 миллионов рублей из областного бюджета.

В настоящее время все объекты образования получили паспорта безопасности, проинформировал Андрей Ермаков. Также в учреждениях обеспечили пропускной и внутриобъектовый режимы.

О проведенных проверках образовательных организаций в преддверии нового учебного года доложили руководители территориальных подразделений Росгвардии, УМВД и МЧС России. Особое внимание уделено готовности сил и средств, комплексу мероприятий по обеспечению безопасности торжественных мероприятий в День знаний.

В рамках заседания рассмотрели и комплекс мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения Единого дня голосования. Голосование будет проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Губернатор поручил руководителю комитета по образованию Андрею Ермакову принять меры, чтобы максимально развести потоки обучающихся с членами УИК и голосующими гражданами, исходя из особенностей и планировки каждого избирательного участка, расположенного в помещениях образовательных учреждений. Кроме того, Михаил Ведерников призвал обратить повышенное внимание на вакцинацию специалистов, которые будут работать на избирательных участках.

В целом, как отметили руководители областных подразделений МЧС, МВД и Росгвардии, вопрос по обеспечению безопасности как в рамках подготовки к Дню Знаний, так и Единому дню голосования, проработан, личный состав готов к выполнению поставленных задач.